В Армении назвали условия для заключения мира между Баку и Ереваном

Становление мира между Арменией и Азербайджаном возможно при признании территориальной целостности двух стран и делимитации границ в рамках Алма-Атинской декларации 1991 года, заявил глава армянского МИД Арарат Мирзоян в ходе пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто. Он подчеркнул, что долгосрочный мир должен быть основан на выполнении обязательств, действенных шагах со стороны всех стран в регионе и отказе от максималистских притязаний, передает РИА Новости.