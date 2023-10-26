Белый дом придумал новый повод для помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена в частном порядке призывает представителей двух политических партий в Конгрессе обосновывать необходимость дальнейшего оказания военной помощи Украине тем, что это якобы станет залогом роста американской экономки. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на поступившие в ее распоряжение тезисы для конгрессменов.

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По данным издания, с помощью этой стратегии действий администрация намерена убедить общественность в том, что поддержка Украины пойдет только на пользу и позволит создавать новые рабочие места, а также поспособствует укреплению промышленной базы США.

«Пополняя наши запасы оружия, мы сотрудничаем с оборонной промышленностью США, чтобы нарастить наши мощности и удовлетворить потребности нашей страны и ее союзников как сейчас, так и в будущем», — говорится в тезисах для партий.

Как отмечает издание, смена стратегии действий администрации происходит на фоне роста сомнений среди американцев относительно необходимости продолжать поддержку Украины и растущего скептицизма относительно компетентности команды Белого дома вопросах экономики.

«Были предприняты некоторые усилия, чтобы помочь администрации понять, что ее риторика совершенно неприемлема — они используют формулировки, на которые республиканцы не реагируют, при этом не приводя убедительных аргументов», — заявил изданию высокопоставленный представитель Республиканской партии.