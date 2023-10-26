США и Австралия намерены добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова

Президент США Джо Байден и премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе намерены добиваться "полной денуклеаризации" Корейского полуострова. Об этом говорится в письменном заявлении американского и австралийского лидеров, принятом по итогам их переговоров в Вашингтоне.

"Мы подтверждаем свою приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова", - отмечается в документе, текст которого распространила пресс-служба Белого дома.

При этом Байден и Альбанезе решительно осудили "беспрецедентное число ракетных пусков" КНДР. По мнению президента и премьера, такие действия Пхеньяна представляют "серьезную угрозу миру и безопасности" на Корейском полуострове и за его пределами.