Москва и Пекин наложили вето на резолюцию США по ситуации в Израиле

По данным агентства, США представили проект своей резолюции в воскресенье, 22 октября.

Документ осуждает действия палестинского движения ХАМАС, признает право Израиля на самооборону, призывает к немедленному и безоговорочному освобождению заложников.

Вместе с тем, в нем отсутствует пункт, который по мнению России и Китая, является ключевым: призыв к скорейшему прекращению огня.

Напомним, что ранее Вашингтон наложил вето на проект резолюции Бразилии, согласно которому предполагалось отменить требование Тель-Авива к жителям Газы эвакуироваться на юг сектора.