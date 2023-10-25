Москва и Пекин наложили вето на резолюцию США по ситуации в Израиле
Представители России и КНР в Совете безопасности ООН наложили вето на резолюцию Соединенных Штатов по ситуации в Израиле, пишет РИА «Новости».
По данным агентства, США представили проект своей резолюции в воскресенье, 22 октября.
Документ осуждает действия палестинского движения ХАМАС, признает право Израиля на самооборону, призывает к немедленному и безоговорочному освобождению заложников.
Вместе с тем, в нем отсутствует пункт, который по мнению России и Китая, является ключевым: призыв к скорейшему прекращению огня.
Напомним, что ранее Вашингтон наложил вето на проект резолюции Бразилии, согласно которому предполагалось отменить требование Тель-Авива к жителям Газы эвакуироваться на юг сектора.
Кроме того, Совбез не принял проект российской резолюции с призывом к прекращению огня на Ближнем Востоке.