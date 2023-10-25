Глава Минобороны Британии высказался о возможной отставке Гутерриша

В Британии заявили, что не требуют отставки генсека ООН
Великобритания не требует отставки генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша после его заявлений об Израиле, однако считает необходимым, чтобы он прояснил свою позицию. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил глава Минобороны королевства Грант Шэппс.
"Вопрос [о необходимости отставки Гутерриша] будет решать ООН. Мы не призываем его покинуть должность, но просим его пояснить сделанные заявления. Мне кажется, что в этом отношении ему нужно проделать определенную работу", - отметил министр.
Выступая во вторник на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, посвященных ситуации на Ближнем Востоке, Гутерриш заявил, что однозначно осуждает атаку радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, но напомнил, что это произошло не на пустом месте и что жители Палестины "на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации". Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал генсека немедленно уйти в отставку ввиду непонимания "кампании массовых убийств детей, женщин и стариков", развязанной ХАМАС. Глава израильского МИД Эли Коэн заявил, что в свете обострения конфликта отказывается от встреч с Гутерришем.
"Мне показалось очень странным, что из уст генерального секретаря ООН прозвучали такие слова. Они кажутся мне плохо продуманными. Не существует обстоятельств, в которых можно оправдывать осуществленную ХАМАС всего две с половиной недели назад расправу с отрезанием голов в стиле ИГ (запрещенная в РФ группировка "Исламское государство - прим. ТАСС)", - сказал Шэппс.
При этом министр ушел от ответа на вопрос о том, осуждает ли он президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана за слова о том, что ХАМАС является не террористической организацией, а "освободительной группировкой", которая борется за защиту своей земли.