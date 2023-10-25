Глава Минобороны Британии высказался о возможной отставке Гутерриша

Великобритания не требует отставки генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша после его заявлений об Израиле, однако считает необходимым, чтобы он прояснил свою позицию. Об этом в интервью телеканалу Sky News заявил глава Минобороны королевства Грант Шэппс.

"Вопрос [о необходимости отставки Гутерриша] будет решать ООН. Мы не призываем его покинуть должность, но просим его пояснить сделанные заявления. Мне кажется, что в этом отношении ему нужно проделать определенную работу", - отметил министр.

Выступая во вторник на открытых дебатах в Совете Безопасности ООН, посвященных ситуации на Ближнем Востоке, Гутерриш заявил, что однозначно осуждает атаку радикального палестинского движения ХАМАС на Израиль 7 октября, но напомнил, что это произошло не на пустом месте и что жители Палестины "на протяжении 56 лет жили в удушающей оккупации". Постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан призвал генсека немедленно уйти в отставку ввиду непонимания "кампании массовых убийств детей, женщин и стариков", развязанной ХАМАС. Глава израильского МИД Эли Коэн заявил, что в свете обострения конфликта отказывается от встреч с Гутерришем.

"Мне показалось очень странным, что из уст генерального секретаря ООН прозвучали такие слова. Они кажутся мне плохо продуманными. Не существует обстоятельств, в которых можно оправдывать осуществленную ХАМАС всего две с половиной недели назад расправу с отрезанием голов в стиле ИГ (запрещенная в РФ группировка "Исламское государство - прим. ТАСС)", - сказал Шэппс.