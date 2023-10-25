В Венгрии ответили на предложение Борреля покинуть ЕС

Будапешт не планирует в долгосрочной перспективе выход из Европейского союза, подчеркнул руководитель канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш. Об этом пишет ТАСС.

Ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что никто и ничто не удерживает Венгрию в составе ЕС, тем более, с помощью военной силы.

Журналисты на пресс-конференции обратились к Гуйяшу с просьбой прокомментировать высказывания европейского политика.

«Мы будем членом ЕС гораздо дольше, чем он будет верховным представителем по иностранным делам», — отметил глава канцелярии.