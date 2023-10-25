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В ООН прокомментировали нежелание Киева предоставить России список жертв в Буче

Официальный представитель генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что у него нет информации о том, почему Украина до сих пор не предоставила России список жертв провокации в Буче. Об этом сообщает РИА Новости.

В ООН прокомментировали нежелание Киева предоставить России список жертв в Буче
© globallookpress.com

«Мне нечем поделиться с вами на этот счет», — сказал Дюжаррик, отвечая на вопрос о том, может ли организация подтвердить, что Киев готов в ближайшее время передать Москве список жертв в Буче.

В ответ на уточняющий вопрос о том, какие препятствия мешают Киеву передать список, официальный представитель отметил: «У меня нет информации, которая позволила бы ответить на этот вопрос».

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