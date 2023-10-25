Пашинян высказался о возможном выходе Армении из ОДКБ

Пашинян рассказал, почему Армения не выходит из ОДКБ
Ереван не планирует пока выходить из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), рассказал в интервью The Wall Street Journal премьер-министр Армении Никол Пашинян.
Премьер пояснил, что республика остается в организации, так как в настоящее время «стороны находятся на стадии сверки позиций и страна не желает совершить ошибку».
По словам Пашиняна, Ереван не ставит вопрос о выводе российской военной базы из Армении. Он пояснил, что власти республики в ходе рабочих встреч пытаются понять, в чем причина поведения России и ОДКБ.
Ранее премьер сообщил, что Армения не видит особого смысла в сохранении российской военной базы на своей территории.
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