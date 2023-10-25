Байден высказался о наземной операции Израиля в Газе

Байден рассказал о разговоре с Нетаньяху про заложников в Газе
Президент Соединенных Штатов Джо Байден рассказал, что в ходе переговоров с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху призвал коллегу принять меры для освобождения заложников. Об этом пишет РИА «Новости».
По данным агентства, журналисты спросили Байдена на пресс-конференции о том, обращался ли он к властям Израиля с просьбой отложить начало наземной операции в секторе Газа.
Президент пояснил, что не обращался с такой просьбой. Он уточнил, что попросил премьера принять все меры к тому, чтобы спасти заложников.
«Если это осуществимо, то это должно быть сделано», — подчеркнул Байден.
Напомним, что после начала конфликта власти Израиля начали подготовку к масштабной военной операции в анклаве. Они перебросили военную технику к границам сектора Газа, объявили массовый набор резервистов, заручились поддержкой США и Великобритании.
Практически ежедневно Тель-Авив делает громкие заявления о грядущем наступлении, в ходе которого будет полностью уничтожено палестинское движение ХАМАС.
Эксперты полагают, что резкие высказывания израильских официальных лиц направлены на оказание морального давления на лидеров движения, принуждение их к капитуляции, либо к переговорам на выгодных для Израиля условиях.