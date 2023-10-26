Сербия сообщила о готовности к нормализации с Косово без признания его независимости

Сербия готова к реализации всех подписанных соглашений по нормализации отношений с Косово, но никогда не пойдет на признание его независимости. Об этом заявил президент республики Александар Вучич по итогам переговоров в Брюсселе с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.
"Сегодня у меня была встреча с канцлером Шольцем, президентом Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, председателем Евросовета Шарлем Мишелем, главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и [спецпредставителем ЕС по Западным Балканам] Мирославом Лайчаком. В ходе этих переговоров мы говорили, конечно, о всех ключевых темах от деэскалации до реализации соглашений, которые были подписаны или согласованы ранее. В соответствии со своей политикой Сербия четко заявила, что хочет выполнения всех подписанных соглашений, - указал Вучич. - Мы всегда подчеркивали только одно, что было известно с самого начала. Мы всегда повторяли, что Сербия не может признать ни членство Косова в Организации Объединенных Наций, ни независимость Косова".
Президент назвал призыв косовского премьера Альбина Курти к санкциям против Белграда попыткой "переложить ответственность и вину на другую сторону".
25 октября Курти заявил, что диалог между Белградом и Приштиной невозможен до тех пор, пока "не будет наказаний и санкций против Сербии". Ранее он утверждал, что вооруженные люди в масках в ночь на 24 сентября напали на полицейских на севере края при поддержке сербских властей, в результате чего погиб один сотрудник полиции. Президент Сербии в обращении к нации заявил, что полицейские подразделения Косова убили трех сербов, а представители Сил НАТО для Косова фактически дали Курти карт-бланш на это. Вучич предупредил, что после произошедшего Белград никогда не признает независимости края.