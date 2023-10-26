Сербия сообщила о готовности к нормализации с Косово без признания его независимости

"Сегодня у меня была встреча с канцлером Шольцем, президентом Макроном, премьер-министром Италии Джорджей Мелони, председателем Евросовета Шарлем Мишелем, главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем и [спецпредставителем ЕС по Западным Балканам] Мирославом Лайчаком. В ходе этих переговоров мы говорили, конечно, о всех ключевых темах от деэскалации до реализации соглашений, которые были подписаны или согласованы ранее. В соответствии со своей политикой Сербия четко заявила, что хочет выполнения всех подписанных соглашений, - указал Вучич. - Мы всегда подчеркивали только одно, что было известно с самого начала. Мы всегда повторяли, что Сербия не может признать ни членство Косова в Организации Объединенных Наций, ни независимость Косова".