Байден перепутал Египет с Палестиной

Президент США Джо Байден перепутал граждан Египта с палестинцами. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

«Я хочу поблагодарить израильтян и палестинского, извините, я имею в виду президента Египта Сиси», — оговорился он на пресс-конференции с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе.

Отметим, что это уже не первый подобный случай на выступлениях Байдена. Ранее президент США перепутал порядок выступлений и вышел к трибуне раньше запланированного.