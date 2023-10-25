Байден заявил, что обсуждал с Нетаньяху возможность отсрочки наземной операции

Президент США Джо Байден заявил, что на недавней встрече с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху поднимал вопрос о возможности отсрочки наземной операции в Газе для освобождения заложников. Соответствующее заявление он сделал на совместной с премьер-министром Австралии Энтони Альбанезе пресс-конференции по итогам переговоров в Белом доме.

Байдену был задан вопрос о том, требовал ли он от израильского руководства гарантий, что наземная операция будет отложена до освобождения заложников, на который американский лидер ответил отрицательно. При этом, по словам Байдена, он указал Нетаньяху, "что, если представляется возможным безопасным образом освободить их, то это должно быть сделано".

"Но я этого не требовал. Я указал, что, если это возможно, это должно быть сделано", - заявил американский лидер.

Байден утверждает, что нельзя доверять данным палестинцев о жертвах с их стороны.

"У меня нет доверия к цифрам [погибших], которыми оперируют палестинцы", - сказал он.

Как добавил президент, он не уверен, что "палестинцы говорят правду о том, сколько людей было убито", но при этом американский лидер полагает, что среди погибших палестинцев "есть невиновные люди".