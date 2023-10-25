Конгрессмены с четвертой попытки избрали спикера палаты представителей

Палата представителей Конгресса США избрала спикера с четвертой попытки, им стал республиканец Майк Джонсон, пишет РИА «Новости».

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В США второй год продолжается парламентский кризис. Представители Республиканской и Демократической партий пытаются получить ключевые посты в Конгрессе, с тем, чтобы принимать необходимые организациям решения и контролировать финансовые потоки.

После напряженной борьбы республиканцам в начале января 2023 года удалось посадить в кресло спикера известного политика Кевина Маккарти. В начале октября он был отправлен в отставку.

Выборы следующего спикера длились три недели. Свои кандидатуры на пост выставили четыре кандидата. В итоге, после напряженных дискуссий, палата выбрала Майкла Джонсона.

Новому спикеру 51 год, с 2016 года он представляет в нижней палате Конгресса штат Луизиана. Джонсон консервативен, считается сторонником экс-президента США Дональда Трампа.