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Премьер Венгрии Орбан получил в подарок бейсболку от Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что получил в подарок от бывшего президента США Дональда Трампа бейсболку. Об этом Орбан написал в Twitter.

Орбан похвастался подарком от Трампа
© globallookpress.com

«Смотрите, что пришло сегодня с почтой. Спасибо за поддержку, Дональд Трамп!», — написал Орбан.

К сообщению премьер Венгрии также прикрепил фотографию подарка — красной бейсболки с фамилией бывшего президента США.

Напомним, что ранее Дональд Трамп назвал Виктора Орбана лидером Турции.

«Есть такой человек, Виктор Орбан, кто-нибудь когда-нибудь слышал о нем? Он, наверное, один из сильнейших лидеров в мире. Он лидер Турции», — заявил экс-президент США во время своего выступления на митинге в штате Нью-Гемпшир.

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