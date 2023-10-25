Орбан похвастался подарком от Трампа

Премьер Венгрии Орбан получил в подарок бейсболку от Трампа
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что получил в подарок от бывшего президента США Дональда Трампа бейсболку. Об этом Орбан написал в Twitter.
«Смотрите, что пришло сегодня с почтой. Спасибо за поддержку, Дональд Трамп!», — написал Орбан.
К сообщению премьер Венгрии также прикрепил фотографию подарка — красной бейсболки с фамилией бывшего президента США.
Напомним, что ранее Дональд Трамп назвал Виктора Орбана лидером Турции.
«Есть такой человек, Виктор Орбан, кто-нибудь когда-нибудь слышал о нем? Он, наверное, один из сильнейших лидеров в мире. Он лидер Турции», — заявил экс-президент США во время своего выступления на митинге в штате Нью-Гемпшир.
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