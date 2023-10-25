Орбан похвастался подарком от Трампа

«Есть такой человек, Виктор Орбан, кто-нибудь когда-нибудь слышал о нем? Он, наверное, один из сильнейших лидеров в мире. Он лидер Турции», — заявил экс-президент США во время своего выступления на митинге в штате Нью-Гемпшир.