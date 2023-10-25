Пашинян высказался о российских военных базах в Армении

Ереван ищет новых партнеров на фоне постепенного охлаждения отношений с Россией, рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Глава правительства пояснил, что события в Нагорном Карабахе вынудили страну задуматься о диверсификации отношений в сфере безопасности.

Пашинян отметил, что на фоне региональной повестки не видит каких-либо преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике.

Напомним, что на протяжении трех десятилетий отношения между Арменией и Азербайджаном осложнял территориальный вопрос, связанный с Нагорным Карабахом и Нахичеванью.

Между странами при посредничестве крупных держав неоднократно проходили переговоры, в ходе которых Москва предлагала различные сбалансированные решения, которые позволили бы сохранить лицо как Баку, так и Еревану.

После прихода к власти Пашиняна, между странами возник вооруженный конфликт, который удалось постепенно купировать. На последующих переговорах премьер признал права Азербайджана на Нагорный Карабах.

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, это признание в корне изменило расстановку сил в регионе, привело к непоправимым дипломатическим, военным и геополитическим последствиям.