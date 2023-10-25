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Пашинян: в присутствии российских баз в Армении нет преимуществ

Ереван ищет новых партнеров на фоне постепенного охлаждения отношений с Россией, рассказал премьер-министр Армении Никол Пашинян. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Пашинян высказался о российских военных базах в Армении
© РИА Новости

Глава правительства пояснил, что события в Нагорном Карабахе вынудили страну задуматься о диверсификации отношений в сфере безопасности.

Пашинян отметил, что на фоне региональной повестки не видит каких-либо преимуществ в продолжающемся присутствии российских военных баз в республике.

Напомним, что на протяжении трех десятилетий отношения между Арменией и Азербайджаном осложнял территориальный вопрос, связанный с Нагорным Карабахом и Нахичеванью.

Между странами при посредничестве крупных держав неоднократно проходили переговоры, в ходе которых Москва предлагала различные сбалансированные решения, которые позволили бы сохранить лицо как Баку, так и Еревану.

После прихода к власти Пашиняна, между странами возник вооруженный конфликт, который удалось постепенно купировать. На последующих переговорах премьер признал права Азербайджана на Нагорный Карабах.

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По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, это признание в корне изменило расстановку сил в регионе, привело к непоправимым дипломатическим, военным и геополитическим последствиям.

В частности, позволило Азербайджану провести успешную военную акцию в Нагорном Карабахе, в результате которой власти непризнанной республики подписали капитуляцию. В настоящее время Баку осуществляет планомерную ассимиляцию региона.

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