Гросси сообщил о мощном взрыве в районе Хмельницкой АЭС
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о том, что в районе Хмельницкой АЭС (Украина) произошел мощный взрыв. Об этом пишет ТАСС.
«Мощные взрывы сотрясли территорию возле украинской Хмельницкой атомной электростанции. Этот инцидент еще раз подчеркивает крайне нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью в Украине», — подчеркнул Гросси.
Чиновник отметил, что взрыв не повлиял на работу атомной станции.
Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС осуществляется в штатном режиме ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ.
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