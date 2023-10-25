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Гросси сообщил о мощном взрыве в районе Хмельницкой АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси рассказал о том, что в районе Хмельницкой АЭС (Украина) произошел мощный взрыв. Об этом пишет ТАСС.

Гросси сообщил о мощном взрыве в районе Хмельницкой АЭС
© globallookpress.com

«Мощные взрывы сотрясли территорию возле украинской Хмельницкой атомной электростанции. Этот инцидент еще раз подчеркивает крайне нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью в Украине», — подчеркнул Гросси.

Чиновник отметил, что взрыв не повлиял на работу атомной станции.

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Ранее сообщалось, что на Запорожской АЭС осуществляется в штатном режиме ротация наблюдателей миссии МАГАТЭ.

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