WSJ назвала причину отсрочки наземной операции Израиля

Тель-Авив принял решение отложить наземную операцию в секторе Газа с тем, чтобы Соединенные Штаты смогли доставить свои комплексы ПВО на Ближний Восток для защиты американских военных. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на источник.

По данным газеты, США планируют перебросить ЗРК в конце этой недели.

Автор статьи пояснил, что ЦАХАЛ при подготовке к операции учитывает не только военные, но и гуманитарные аспекты. В частности, в планах есть меры по доставке продовольствия и медикаментов в анклав, акции по освобождению заложников.

Напомним, что обострение конфликта на Ближнем Востоке произошло в начале октября. После активизации военных действий между палестинским движением ХАМАС и Армией обороны Израиля, США и их союзники заняли подчеркнуто произраильскую позицию.

Вашингтон, с тем, чтобы обеспечить безопасность Тель-Авива, направил в регион экспедиционный корпус морской пехоты, ударные группировки с авианосцами, а также самолеты и системы ПВО.