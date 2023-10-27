В ЕС заявили об отсутствии предложений по новому пакету санкций против России

Совет Евросоюза еще не получил официальных предложений по новому пакету санкций против России. Об этом «ЕС.
Однако в Европарламенте ожидают, что новые меры будут приняты до конца 2023 года. При этом они вряд ли коснутся запрета на алмазы и особенно на уран из России, несмотря на ожидания Запада.
В четверг, 26 октября, европейские лидеры вновь собрались в Брюсселе для участия в двухдневном саммите ЕС. Политики обсуждали обострение ситуации на Ближнем Востоке, поддержку Украины и пересмотр долгосрочного бюджета на 2021–2027 годы.
Еще одной темой обсуждения стал 12-й пакет антироссийских санкций. Сообщалось, что страны G7 рассматривают возможность введения запретов на российские алмазы, алюминий и товары двойного назначения, сообщил изданию официальный представитель ЕС.
«Совет ЕС еще не получил официальных предложений по новому пакету санкций», — подчеркнул он.
Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что «санкционный зуд» Европейского союза в отношении России продолжается, но опыт показывает, что рестрикции не работают.
В свою очередь, немецкий журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что Европа понесла больший ущерб от антироссийских санкций, чем сама Россия. По его словам, единство Евросоюза может дать трещину в будущем, так как европейские лидеры недооценили, насколько сложно изолировать страну таких размеров.
В начале октября президент России Владимир Путин заявил, что стагнация в экономике отмечается во всех европейских странах, кроме Италии и Испании. По его словам, в США рост ВВП за предыдущий период составит 2,4 процента, при этом в Европе дела обстоят гораздо хуже.