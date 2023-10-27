В ЕС заявили об отсутствии предложений по новому пакету санкций против России

Совет Евросоюза еще не получил официальных предложений по новому пакету санкций против России. Об этом «ЕС.

Однако в Европарламенте ожидают, что новые меры будут приняты до конца 2023 года. При этом они вряд ли коснутся запрета на алмазы и особенно на уран из России, несмотря на ожидания Запада.

В четверг, 26 октября, европейские лидеры вновь собрались в Брюсселе для участия в двухдневном саммите ЕС. Политики обсуждали обострение ситуации на Ближнем Востоке, поддержку Украины и пересмотр долгосрочного бюджета на 2021–2027 годы.

Еще одной темой обсуждения стал 12-й пакет антироссийских санкций. Сообщалось, что страны G7 рассматривают возможность введения запретов на российские алмазы, алюминий и товары двойного назначения, сообщил изданию официальный представитель ЕС.

«Совет ЕС еще не получил официальных предложений по новому пакету санкций», — подчеркнул он.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что «санкционный зуд» Европейского союза в отношении России продолжается, но опыт показывает, что рестрикции не работают.

В свою очередь, немецкий журналист Вольфганг Мюнхау заявил, что Европа понесла больший ущерб от антироссийских санкций, чем сама Россия. По его словам, единство Евросоюза может дать трещину в будущем, так как европейские лидеры недооценили, насколько сложно изолировать страну таких размеров.