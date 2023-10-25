Миротворцы РФ восстановили энергоснабжение в бывшем Степанакерте

Российские миротворцы восстановили энергоснабжение в городе Ханкенди (Степанакерт) Нагорного Карабаха. Об этом сообщается в информационном бюллетене Министерства обороны РФ о деятельности российского миротворческого контингента (РМК) в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"С 24 сентября восстановлено энергоснабжение в городе Ханкенди и его окрестностях. Совместной группой Азербайджана и КЭР (Карабахский экономический регион - прим. ТАСС) в сопровождении военнослужащих РМК продолжаются работы по восстановлению подачи электроэнергии в населенные пункты", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ добавили, что нарушений режима прекращения огня в зоне ответственности российского миротворческого контингента не зафиксировано.

"С 19 сентября 2023 года свернуты 8 наблюдательных и 16 временных наблюдательных постов российских миротворцев в Агдерейском, Ходжавендском, Ходжалинском и Шушинском районах", - отметили в военном ведомстве.