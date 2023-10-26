Байден запросил у конгресса $1,55 млрд на борьбу с распространением фентанила

Американский президент Джо Байден запросил у конгресса $1,55 млрд для борьбы с распространением наркотического вещества фентанил.

«Борьба с фентанилом — $1,55 млрд», — приводит РИА Новости данные таблицы с запросом к конгрессменам.

Данные средства включают в себя гранты на услуги по лечению и поддержку реабилитации на территории США.