Байден запросил у конгресса $1,55 млрд на борьбу с распространением фентанила
Американский президент Джо Байден запросил у конгресса $1,55 млрд для борьбы с распространением наркотического вещества фентанил.
«Борьба с фентанилом — $1,55 млрд», — приводит РИА Новости данные таблицы с запросом к конгрессменам.
Данные средства включают в себя гранты на услуги по лечению и поддержку реабилитации на территории США.
В мае стало известно, что сыновья наркобарона Хоакина Гусмана Лоэры по прозвищу Эль Чапо (Коротышка) обвиняются в контрабанде фентанила в США.