Минобороны Китая оставило без комментариев отставку главы ведомства

Министерство обороны Китая не стало комментировать отставку Ли Шанфу с поста главы оборонного ведомства.
"Что касается назначения нового министра - следите за официальными публикациями", - сказал на брифинге представитель Министерства обороны КНР У Цян в ответ на просьбу прокомментировать отставку Ли Шанфу и временно вакантный пост министра обороны КНР.
24 октября председатель КНР Си Цзиньпин утвердил решение законодателей освободить Ли Шанфу от должности министра обороны. Он больше не является членом Госсовета и Центрального военного совета Китая. Новый глава оборонного ведомства пока не назначен.
В последний раз Ли Шанфу появлялся на публике 29 августа, когда выступал на Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности в Пекине.
Как сообщала 13 октября гонконгская газета South China Morning Post со ссылкой на источники, начальник Объединенного штаба Центрального военного совета Китая Лю Чжэньли может быть назначен на должность министра обороны.