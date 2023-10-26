Минобороны Китая оставило без комментариев отставку главы ведомства

Министерство обороны Китая не стало комментировать отставку Ли Шанфу с поста главы оборонного ведомства.

"Что касается назначения нового министра - следите за официальными публикациями", - сказал на брифинге представитель Министерства обороны КНР У Цян в ответ на просьбу прокомментировать отставку Ли Шанфу и временно вакантный пост министра обороны КНР.

24 октября председатель КНР Си Цзиньпин утвердил решение законодателей освободить Ли Шанфу от должности министра обороны. Он больше не является членом Госсовета и Центрального военного совета Китая. Новый глава оборонного ведомства пока не назначен.

В последний раз Ли Шанфу появлялся на публике 29 августа, когда выступал на Китайско-африканском форуме по вопросам мира и безопасности в Пекине.