В ХАМАС заявили, что иностранные заложники находятся в Газе в качестве гостей

Иностранные заложники находятся в Газе в качестве гостей, а израильские пленные подлежат обмену на палестинских заключенных. Об этом замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури заявил ливанскому телеканалу Al-Manar.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил в сторону Израиля тысячи ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию "Железные мечи". В результате боевых действий со стороны сектора Газа погибли более 5 тысяч человек и еще 15,2 тысячи пострадали, со стороны Израиля – погибли более 1,4 тысячи человек и еще 5,4 тысячи пострадали.