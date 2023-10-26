В Швеции раскритиковали исполнение санкций против России

Член шведского парламента Томас Энерот обратился к министру иностранных дел Тобиасу Билльстрему с вопросом о том, планирует ли Стокгольм ужесточить контроль за исполнением санкций на фоне сообщений об уклонении от соблюдения рестрикций. «Лента.ру» изучила текст письма депутата.

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«В ряде репортажей DN (Dagens Nyheter, крупнейшая шведская газета — прим. «Ленты.ру») изучала, как соблюдаются санкции против России, и, к сожалению, смогла доказать, что существуют повторяющиеся недостатки, когда компании в ЕС продолжают продавать товары в Россию. Внутри ЕС в настоящее время предпринимается ряд инициатив, направленных на обеспечение соблюдения всеобъемлющих санкций против России, что, конечно, и хорошо, и необходимо», — напомнил он.

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Несмотря на то, что ЕС сейчас предпринимает решительные шаги по ужесточению санкций, каждому государству-члену также необходимо сделать все возможное для обеспечения соблюдения санкций и того, чтобы нарушения санкций имели последствия. Ряд шведских компаний также фигурировали в сообщениях о предполагаемых нарушениях положений о санкциях Томас Энерот

В связи с этим он обратился к главе шведского МИД с вопросом о планах ужесточить контроль за исполнением санкций.

«Какие инициативы были предприняты для обеспечения соблюдения шведскими компаниями пакета санкций против России, и намерен ли министр предпринять какие-либо дальнейшие инициативы по ужесточению контроля за санкционными мерами?» — говорится в обращении Энерота.

К настоящему времени в силу вступили 11 пакетов санкций Евросоюза, разработка 12-го пакета начинается. Одним из главных ударов по российской экономике стало давление на экспорт энергоресурсов — угля, нефти и газа, хотя по газу решение принимаются на национальном уровне.