В Швеции раскритиковали исполнение санкций против России

Член шведского парламента Томас Энерот обратился к министру иностранных дел Тобиасу Билльстрему с вопросом о том, планирует ли Стокгольм ужесточить контроль за исполнением санкций на фоне сообщений об уклонении от соблюдения рестрикций. «Лента.ру» изучила текст письма депутата.
«В ряде репортажей DN (Dagens Nyheter, крупнейшая шведская газета — прим. «Ленты.ру») изучала, как соблюдаются санкции против России, и, к сожалению, смогла доказать, что существуют повторяющиеся недостатки, когда компании в ЕС продолжают продавать товары в Россию. Внутри ЕС в настоящее время предпринимается ряд инициатив, направленных на обеспечение соблюдения всеобъемлющих санкций против России, что, конечно, и хорошо, и необходимо», — напомнил он.
Несмотря на то, что ЕС сейчас предпринимает решительные шаги по ужесточению санкций, каждому государству-члену также необходимо сделать все возможное для обеспечения соблюдения санкций и того, чтобы нарушения санкций имели последствия. Ряд шведских компаний также фигурировали в сообщениях о предполагаемых нарушениях положений о санкциях Томас Энерот
В связи с этим он обратился к главе шведского МИД с вопросом о планах ужесточить контроль за исполнением санкций.
«Какие инициативы были предприняты для обеспечения соблюдения шведскими компаниями пакета санкций против России, и намерен ли министр предпринять какие-либо дальнейшие инициативы по ужесточению контроля за санкционными мерами?» — говорится в обращении Энерота.
К настоящему времени в силу вступили 11 пакетов санкций Евросоюза, разработка 12-го пакета начинается. Одним из главных ударов по российской экономике стало давление на экспорт энергоресурсов — угля, нефти и газа, хотя по газу решение принимаются на национальном уровне.
Основной целью санкций руководство ЕС называет снижение возможностей России для продолжения боевых действий на Украине. Достичь ее предлагается за счет необходимости для Москвы решать экономические проблемы внутри страны. После завершения вооруженного конфликта Европа намерена продолжать политику сдерживания, чтобы не допустить рецидива.