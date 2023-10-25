Стало известно о шести россиянах в плену ХАМАС

Более половины заложников, которых удерживает палестинское движение ХАМАС, имеют иностранные паспорта, среди них как минимум шесть россиян. Об этом Израиля.

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Также сообщается, что в плену, кроме россиян, находятся 138 иностранцев: 54 тайца, 15 аргентинцев, 12 немцев, шесть французов.

Ранее израильский телеканал i24News Красного Креста выдвинулась на встречу с заложниками ХАМАС, а переговоры об освобождении удерживаемых лиц, которые проводят с палестинским движением при посредничестве Катара, близятся к финалу.