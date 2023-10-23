СМИ: Польша планирует забрать у Украины свои бывшие земли
Автор испанского портала Rebelion Пабло Жофре Леаль заявил, что власти Польши планируют вторжение в западную Украину.
По мнению Жофре Леаля, Польша хочет отобрать у Украины свои бывшие земли, чтобы «возродить Речь Посполитую».
«Польские претензии на регионы Западной Украины не только вполне вероятны, но и растут с каждым днем по мере того, как Украина, ее правительство и армия все больше приближаются к тупиковой ситуации», — считает автор издания.
Источник также отмечает, что Польша может воспользоваться текущей ситуацией в украинском конфликте — затянувшимся контрнаступлением ВСУ, а также высокими потерями солдат и военной техники.
«Мечта правительства Дуды, даже при одобрении и молчании Европы и Вашингтона, состоит в том, чтобы возродить Речь Посполитую – Содружество Польши со странами региона под руководством Варшавы. <...> И если это означает вторжение в Украину и захват её останков, то её единомышленники поприветствуют Дуду и его людей», — сообщает издание.
Ранее с подобным заявлением выступил зампред комитета нижней палаты российского парламента по международным делам Алексей Чепа.