СМИ: Польша планирует забрать у Украины свои бывшие земли

«Мечта правительства Дуды, даже при одобрении и молчании Европы и Вашингтона, состоит в том, чтобы возродить Речь Посполитую – Содружество Польши со странами региона под руководством Варшавы. <...> И если это означает вторжение в Украину и захват её останков, то её единомышленники поприветствуют Дуду и его людей», — сообщает издание.