В Иране назвали цели встречи «3+3» по Закавказью

«Время этой встречи – это «время мира, сотрудничества и развития на Южном Кавказе», которое может стать краеугольным камнем на пути к установлению мира и прекращению противостояния на Южном Кавказе при участии внутрирегиональных игроков и соседей», — отметил Абдоллахиан.