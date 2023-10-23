СМИ: Байден может потерять голоса мусульман из-за поддержки Израиля

Байден может потерять голоса мусульман из-за поддержки Израиля
Президент США Джо Байден может потерять голоса арабского и мусульманского электората из-за поддержки Израиля. Об этом сообщает Politico со ссылкой на представителей мусульманских общин в США.
«Многие в арабских и мусульманских общинах США считают, что президент и его помощники были безрассудны в своей риторике, особенно в начале. Они все больше активизируют свои предупреждения, заявляя команде Байдена, что разочарование среди американцев арабского происхождения и мусульман может навредить его президентской гонке в следующем году», — сообщает Politico.
Кроме того, глава правозащитной мусульманской организации Ваэль Альзаят рассказал изданию об обращении правозащитников к администрации Байдена, в котором были высказаны соответствующие опасения.
«Избиратели убиты горем. Они не хотят голосовать за Трампа. Но прямо сейчас они задаются вопросом: “Как мы можем голосовать за другую сторону, учитывая отказ призвать Израиль к соблюдению режима прекращения огня и продолжающуюся риторику, которую мы наблюдаем внутри страны?”», — рассказал он.
Издание также отмечает, что на прошлых президентских выборах в США арабский и мусульманский электорат почти полностью оказался именно на стороне Байдена. И хотя процент таких голосов нельзя назвать большим, источник утверждает, что эти голоса всё же могут оказать решающее значение в некоторых штатах.
Ранее президент США Джо Байден заявил о готовности поддержать Израиль в конфликте с ХАМАС.