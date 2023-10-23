СМИ: Байден может потерять голоса мусульман из-за поддержки Израиля

«Многие в арабских и мусульманских общинах США считают, что президент и его помощники были безрассудны в своей риторике, особенно в начале. Они все больше активизируют свои предупреждения, заявляя команде Байдена, что разочарование среди американцев арабского происхождения и мусульман может навредить его президентской гонке в следующем году», — сообщает Politico.