Главы МИД ЕС не смогли договориться о выделении Украине €500 млн на оружие

Главы МИД 27 стран ЕС на встрече в Люксембурге вновь не смогли договориться о выделении Украине восьмого транша в €500 млн из Европейского фонда мира на поставки оружия. Об этом сообщил по итогам встречи глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Пресс-конференцию транслировала пресс-служба Совета ЕС.