Власти Турции выслали из страны лидера ХАМАС

Власти Турции выслали главу политического бюро ХАМАС Исмаила Ханию, который находился в Стамбуле в день начала палестино-израильского конфликта, сообщает Al-Monitor. По информации портала, лидера палестинского движения попросили покинуть Турцию после появления в социальных сетях записи, на которой он и другие лидеры ХАМАС встают на колени для «молитвы благодарения» во время просмотра новостей об атаках Израиля.