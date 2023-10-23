Власти Турции выслали из страны лидера ХАМАС
Власти Турции выслали главу политического бюро ХАМАС Исмаила Ханию, который находился в Стамбуле в день начала палестино-израильского конфликта, сообщает Al-Monitor. По информации портала, лидера палестинского движения попросили покинуть Турцию после появления в социальных сетях записи, на которой он и другие лидеры ХАМАС встают на колени для «молитвы благодарения» во время просмотра новостей об атаках Израиля.
Как передает Al-Monitor, Анкару также возмутили заявления проживающего на территории Турции заместителя Хании Салаха аль-Арури. Он заявил в интервью Al Jazzera, что ХАМАС захватил достаточно жителей Израиля, чтобы заставить Тель-Авив освободить палестинских заключенных.