Пьяный водитель в Польше протаранил толпу во время массовой драки

«Четыре человека были доставлены в больницу после того, как пьяный мужчина въехал на своей машине в группу людей перед одним из клубов в городе Хшанув в Малопольском воеводстве», — сообщает радиостанция.

Отмечается, что в ночь с 22 на 23 октября у одного из боулинг-клубов в Хшануве вспыхнула драка между местными жителями и гражданами Грузии. В какой-то момент один из участников драки сел в свой автомобиль и протаранил конфликтующих. После мужчина смог скрыться с места происшествия, но через какое-то время полиции всё же удалось арестовать правонарушителя. Позже в полиции Хшануве рассказали, что задержанным оказался гражданин Грузии — в его крови было обнаружено почти 2 промилле алкоголя.