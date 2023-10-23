В Ливане высказались о войне с Израилем

Власти страны не желают полномасштабной войны с Израилем, рассказал и.о.министра информации Ливана Зияд Макари. Об этом пишет РИА «Новости».

Макари пояснил, что в том случае, если Тель-Авив все же откроет военные действия, то правительство «будет с этим работать».

По словам министра, видные израильские деятели постоянно выступают с резкими заявлениями в адрес соседних стран, угрожают «вбомбить их в каменный век» в случае вступления в конфликт между Израилем и Палестиной.

Ранее в правительстве Ливана сообщили, что контактируют с посредниками с тем, чтобы предотвратить атаки Армии обороны Израиля на страну.

Напомним, что накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился с посланием к лидерам ливанского движения «Хезболла».