В Ирландии хотят урезать поддержку украинских беженцев

Власти Ирландии рассматривают ввод ограничений для вновь прибывших украинских беженцев. Об этом сообщает Irish Examiner со ссылкой на источник в ирландском правительстве.

Согласно этой инициативе, недавно прибывшим в Ирландию украинцам будет предоставлено государственное жильё на срок в три месяца. По истечению этого времени беженцам придётся искать собственное жильё. При этом новые ограничения не затронут тех беженцев, которые уже находятся в Ирландии.

В данный момент соответствующий законопроект находится на стадии разработки — вскоре он будет представлен Кабинету министров Ирландии. Как рассказал собеседник издания, такие изменения должны будут привести ситуацию в Ирландии в соответствие с законодательством других стран Евросоюза, так как во многих европейских странах действует подобное ограничение.