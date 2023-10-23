Глава МИД Украины выступил за введение множественного гражданства

"Одним из элементов государственной политики, направленной на сохранение и развитие всемирного украинского сообщества, должно стать множественное гражданство", - заявил Кулеба в видеообращении к Всемирному конгрессу украинцев (организация признана нежелательной в РФ). Он заявил, что это поможет украинцам, оказавшимся за границей, сохранить или получить гражданство Украины.