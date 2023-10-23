СМИ узнали о взаимодействии Китая с Эстонией по инциденту в Балтийском море

Эстонская сторона связалась с властями Китая для того, чтобы обеспечить сотрудничество при расследовании повреждения двух телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД страны.

Собеседник указал на планы Таллина поощрять «любые виды сотрудничества, необходимого для проведения расследования».

Подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт в связи с возможной утечкой. Об инциденте сообщила финская компания-оператор Gasgrid Finland 8 октября.

Специалисты выяснили, что повреждения трубопровода находятся в экономической зоне Финляндии.

Как заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко, западные страны расследуют аварию на газопроводе Balticconnector более активно, чем подрыв «Северных потоков».