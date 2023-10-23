СМИ узнали о взаимодействии Китая с Эстонией по инциденту в Балтийском море
Эстонская сторона связалась с властями Китая для того, чтобы обеспечить сотрудничество при расследовании повреждения двух телекоммуникационных кабелей в Балтийском море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя МИД страны.
Собеседник указал на планы Таллина поощрять «любые виды сотрудничества, необходимого для проведения расследования».
Подводный газопровод Balticconnector между Финляндией и Эстонией был перекрыт в связи с возможной утечкой. Об инциденте сообщила финская компания-оператор Gasgrid Finland 8 октября.
Специалисты выяснили, что повреждения трубопровода находятся в экономической зоне Финляндии.
Как заявил ранее замглавы МИД РФ Александр Грушко, западные страны расследуют аварию на газопроводе Balticconnector более активно, чем подрыв «Северных потоков».
Он также назвал возможную остановку прохода российских кораблей по Балтийскому морю из-за ЧП с Balticconector грубейшим нарушением международного права.