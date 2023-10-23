Лидеры ЕС решили поддержать призыв ООН к гуманитарной паузе в секторе Газа

Лидеры Европейского союза (ЕС) готовят документ в поддержку призыва ООН к гуманитарной паузе в секторе Газа. Об этом сообщает Bloomberg.

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Отмечается, что документ, который призывает ХАМАС к немедленному и безоговорочному освобождению заложников, еще может измениться до того, как его подпишут правительства стран-членов ЕС.

Согласно проекту документа, члены ЕС подчеркнут необходимость избегать региональной эскалации и привлекать региональных партнеров.