Война Израиля и ХАМАС: последние новости, 23 октября

Понедельник, 23 октября — семнадцатый день противостояния Израиля и палестинского движения ХАМАС, количество жертв с обеих сторон достигло почти 6500 человек. Последние новости о конфликте — в материале «Рамблера».

Количество жертв и пострадавших

Палестинские медики заявили, что к 23 октября количество погибших в секторе Газа достигло 5087 человек, еще 15 273 человека получили ранения, сообщает Al Jazeera. По данным израильских властей, на территории Израиля погибли более 1400 человек. Количество жертв с обеих сторон приблизилось к 6500 человек.

В Израиле допустили еще три месяца войны

Официальный представитель Армии обороны Израиля Джонатан Конрикус заявил в интервью ABC, что война может продлиться «месяц, два или три» — до «полного уничтожения» ХАМАС. При этом, по его словам, «если бы члены ХАМАС вышли из своих укрытий, вернули заложников и безоговорочно сдались бы, война бы сразу закончилась».

Конрикус заявил, что следующая стадия — наземная операция — начнется «скоро».

320 ударов за ночь

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что за ночь были нанесены удары по 320 объектам в секторе Газа, включая туннели и «десятки оперативных командных центров», сообщает The Jerusalem Post.

Уточненная информация о заложниках

По данным Армии обороны Израиля, члены ХАМАС взяли в заложники 222 человека во время своего нападения на Израиль 7 октября, сообщает CNN. Ранее сообщалось о 212 заложниках. В Израиле подчеркнули, что цифра уточняется и изменяется в соответствии с данными разведки.

В Газу пропустили третий конвой с гуманитарной помощью

В понедельник, 23 октября, третий конвой с гуманитарной помощью проехал через контрольно-пропускной пункт Рафах, соединяющий Египет и сектор Газа, сообщает CNN со ссылкой на своего корреспондента. В субботу и воскресенье 34 грузовика, перевозившие продукты питания, воду, лекарства и предметы медицинского назначения, проследовали из Египта в Газу.

Правозащитные группы предупреждают, что в палестинский анклав поступает недостаточно помощи, пока боевые действия продолжаются.

В Израиле арестовали уже 800 человек