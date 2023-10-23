СМИ: сотрудники ЕС выразили недовольство позицией фон дер Ляйен в отношении Палестины

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Около 800 сотрудников ЕС предприняли необычный шаг, написав письмо в знак протеста против того, что она демонстрирует неоправданную предвзятость по отношению к Палестине и особое отношение к Израилю в конфликте. Как пишет издание, чашу терпения дипломатов ЕС переполнило ее выступление в четверг в Институте Гудзона, консервативном аналитическом центре в Вашингтоне, когда она поставила на первое место право Израиля на самооборону после нападения ХАМАСа 7 октября и пренебрегла упоминанием решения о создании двух государств, которое является ключевой частью позиции европейских стран.

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Напомним, после палестино-израильской войны 1948 года ООН юридически закрепила вопрос о необходимости создания двух образований: "еврейского государства" и "арабского государства". Во многом из-за позиции США и его европейских союзников этот вопрос до сих пор не решен, а отказ палестинцам в праве на создание отдельного государства стал катализатором нынешнего конфликта, на что обратили внимание на днях президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Однако фон дер Ляйен, глава исполнительной власти Евросоюза, крупнейшего объединения европейских государств, упрямо продолжает игнорировать постулаты Всемирной организации. Один высокопоставленный чиновник ЕС, собеседник издания, комментировавший ее выступление, обвинил главу Еврокомиссии в "выражении своих личных взглядов и представлении несбалансированного взгляда на позицию Евросоюза по кризису на Ближнем Востоке". "Внешняя политика решается государствами-членами Совета. Остальное, при полном уважении, - это личные мнения, они имею право на жизнь, но они не отражают позицию Евросоюза как таковую", - посетовал он. Позиция ЕС заключается в том, чтобы "восстановить ближневосточный мирный процесс как единственно возможное решение этого вопроса", добавил собеседник.

Произраильская позиция фон дер Ляйен уже вызвала беспокойство в Брюсселе после ее поездки в Тель-Авив на прошлой неделе: европейские законодатели подвергли ее резкой критике за то, что она не призвала Израиль соблюдать международное право с его эмбарго и бомбардировками сектора Газа. По словам некоторых чиновников, ее отношения с главой внешнеполитического ведомства ЕС Жозепом Боррелем и без того были сложными, а кризис расширил пропасть, поскольку он поспешил поставить под сомнение законность ответных мер Израиля в отношении населения Газы. В итоге 798 сотрудников, работающих в Брюсселе и в посольствах ЕС по всему миру, выразили обеспокоенность позицией фон дер Ляйен.