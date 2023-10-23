Figaro: в Турции впервые за сто лет освятили новую церковь

Издание Figaro пишет, что речь идёт о церкви Святого Ефрема. Она открылась недавно, обитель принадлежит древней Ассирийской церкви Востока – редкой конфессии внутри христианства.

Церковь расположена на европейской стороне пролива Босфор, в районе Ешилькёй. В этом месте проживает много сирийских христиан.

Также последователи древней Ассирийской церкви Востока живут на юго-востоке Турции. Церковь Святого Ефрема финансируется сообществом из 17 тысяч человек. Здание обители рассчитано на 750 прихожан.

На освещении церкви присутствовал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что его страна всегда защищала угнетённых от угнетателя, напомнив о конфликте между Израилем и Палестиной.