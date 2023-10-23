Разведка Франции обвинила российские СМИ в панике из-за нашествия клопов

Французская разведка обвинила российские СМИ в том, что они способствовали «психозу» и панике среди жителей Франции из-за распространения постельных клопов. Об этом информирует телерадиокомпания RMC.

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Отмечается, что французское разведсообщество серьёзно рассматривает «роль России» в психозе жителей из-за распространения клопов.

По данным телекомпании, власти создали межведомственное совещание из-за роста числа статей, связанных с клопами. Уточняется, что публикации в СМИ на эту тему вызвали у жителей Франции «психоз».

По мнению французских спецслужб, такая реакция общества произошла «не без участия российских СМИ, подпитывающих тему».

При этом телеканал напоминает, что в первую очередь публикации о нашествии клопов разошлись во французской прессе, а затем и во всех международных СМИ.