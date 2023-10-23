В Эстонии выписали штраф за герб СССР на шапке
Мужчине в Нарве на прошлой неделе выписали штраф в размере 400 евро за шапку с гербом Советского Союза, сообщают эстонские СМИ.
Штраф выписали за то, что мужчина был в белой шапке с гербом СССР, символика которого запрещена в стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.
Отмечается, что «нарушителем» оказался житель Эстонии, прибывший на пограничный пункт с российской стороны.
В январе 2022 года в Сумской области Украины местного жителя оштрафовали на 155 долларов за лайк в «Одноклассниках» лайк под изображением герба СССР.