В Эстонии выписали штраф за герб СССР на шапке

Мужчине в Нарве на прошлой неделе выписали штраф в размере 400 евро за шапку с гербом Советского Союза, сообщают эстонские СМИ.

Штраф выписали за то, что мужчина был в белой шапке с гербом СССР, символика которого запрещена в стране, передает РИА «Новости» со ссылкой на ERR.

Отмечается, что «нарушителем» оказался житель Эстонии, прибывший на пограничный пункт с российской стороны.