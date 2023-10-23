В Испании изъяли вывезенные с Украины драгоценности на 60 миллионов

Сотрудники Национальной полиции Испании изъяли 11 золотых драгоценностей стоимостью более 60 миллионов евро, «относящихся к историческому наследию Украины», сообщает Telecinco. Найденные предметы были украдены и незаконно вывезены из Украины с целью продажи в Мадриде.

Видеозапись с драгоценностями опубликовала в соцсети X (экс-Twitter) испанская полиция. Все предметы относятся к греко-скифской культуре VIII и IV веков до нашей эры, отмечает Telecinco.

В расследовании принимали участие Служба безопасности Украины, а также офисы атташе внутренних дел на Украине, в Болгарии, Албании, Северной Македонии и на Кипре.

Расследование началось, когда стало известно о гражданине Украины, который продавал в Мадриде золотые монеты, имеющие большую историческую и экономическую ценность. Первым изъятым в 2021 году предметом стал золотой пояс с бараньими головами, проданный мадридскому бизнесмену.

Полиция задержали пятерых человек — трех испанцев и двух украинцев — по делу о создании преступной сети, которая занималась незаконным вывозом культурных ценностей с Украины.

В июне 2023 года Верховный суд Нидерландов постановил передать Украине скифское золото, находившееся в стране. Выставка скифского золота из музеев Крыма проходила в Амстердаме в феврале 2014 года. С тех пор экспонаты находились в Нидерландах: из-за присоединения полуострова к России нидерландские музейщики не смогли решить самостоятельно, какой стране следует вернуть коллекцию.

В коллекции более двух тысяч экспонатов общей стоимостью свыше миллиона евро, в том числе шлем из чистого золота.