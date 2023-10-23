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В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу

Воздушная тревога была объявлена в двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу
© РИА Новости

Сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях. Тревогу отменили спустя полчаса.

Сообщалось о взрывах в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) и Днепропетровской области, а также в подконтрольном киевским властям городе Запорожье.

В новость внесены изменения (13:09 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.