В двух областях Украины объявляли воздушную тревогу
Воздушная тревога была объявлена в двух регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.
Сирены звучали в Днепропетровской и Харьковской областях. Тревогу отменили спустя полчаса.
Сообщалось о взрывах в городе Днепре (ранее - Днепропетровск) и Днепропетровской области, а также в подконтрольном киевским властям городе Запорожье.
В новость внесены изменения (13:09 мск) - добавлена информация об отмене тревоги.