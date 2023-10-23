МИД Австрии: «ЕС окружен "огненным кольцом" конфликтов"»

"Вокруг Европы сформировалось огненное кольцо, которое, по нашим ощущениям, все время сжимается, разгорается все сильнее. <...> Речь идет не только об Украине, [ЕС] следует думать и о ситуации в Армении и Азербайджане, о государствах [африканского региона] Сахель", - утверждал глава внешнеполитического ведомства. Он также добавил, что, с точки зрения правительства республики, нестабильность присутствует и в регионе Западных Балкан, "за этим тоже следует следить". Его заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС.