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В МИД Австрии заявили, что ЕС окружен "огненным кольцом" конфликтов

Евросоюз (ЕС) окружен "огненным кольцом" конфликтов, которое все сильнее сжимается вокруг границ сообщества, заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг по прибытии на встречу глав МИД ЕС в Люксембурге.

МИД Австрии: «ЕС окружен "огненным кольцом" конфликтов"»
© ТАСС

"Вокруг Европы сформировалось огненное кольцо, которое, по нашим ощущениям, все время сжимается, разгорается все сильнее. <...> Речь идет не только об Украине, [ЕС] следует думать и о ситуации в Армении и Азербайджане, о государствах [африканского региона] Сахель", - утверждал глава внешнеполитического ведомства. Он также добавил, что, с точки зрения правительства республики, нестабильность присутствует и в регионе Западных Балкан, "за этим тоже следует следить". Его заявление транслировала пресс-служба Совета ЕС.

По словам министра, сообщество "не может позволить себе роскошь уделять внимание только одному из кризисов". Концентрация ЕС на палестино-израильском конфликте "не должна привести к тому, что мы потеряем из вида другие кризисы", заключил политик.

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Ранее глава внешнеполитического ведомства Латвии Кришьянис Кариньш заявил, прибыв на встречу в Люксембурге, что сообщество должно продолжать оказывать всеобъемлющую поддержку Украине, несмотря на обострение конфликта на Ближнем Востоке, произошедшее после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября.