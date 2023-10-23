Правящая в Польше PiS рассчитывает сформировать новое правительство

Польская правящая партия «Право и справедливость» (PiS) считает, что ей первой предложат сформировать новое правительство. Об этом пишет РИА Новости.

По итогам парламентских выборов, которые прошли в Польше 15 октября, «Право и справедливость» получила 194 места в сейме из 460. На втором месте «Гражданская коалиция» (157 мест), замыкает тройку лидеров «Третий путь» с 65 местами в парламенте. «Левые» набрали 26 мест, еще 18 мест у коалиции «Конфедерация свободы и независимости».

Правящая партия «Право и справедливость» намерена провести переговоры о формировании правительства после того, как президент предложит парламенту кандидата в премьеры.

В канцелярии главы государства подчеркнули, что консультации на эту тему еще идут.

Согласно Конституции Польши, на первом заседании нового состава Сейма должно состояться в течение 30 дней после выборов, то есть не позднее 14 ноября. В ходе него действующее правительство уйдет в отставку. Затем, в течение 14 дней президент назначает нового премьера и новый состав кабинета министров, напоминает ТАСС.

Для утверждения премьер-министра и правительства, они должны получить большинство голосов в парламенте, если же этого не произойдет, то парламентарии предложат своих кандидатов.

При этом в блоке «Третий путь» уже заявили, что не станут объединяться с PiS, так как те, «кто за них голосовал, хотят смены правительства». Об отказе от коалиции с правящей партией объявили и в блоке «Конфедерация свободы и независимости».