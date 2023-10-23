Румынскую журналистку обвинили в фейковом репортаже об обстреле ХАМАС

Репортера румынского канала Digi 24 Кристину Чиляку обвинили во лжи об обстреле Израиля со стороны ХАМАС, сообщает defapt.ro.

Чиляку рассказывала об обстреле, лежа на земле в бронежилете и прячась за машиной, но зрители ее репортажа обратили внимание, что на фоне спокойно проезжают велосипедисты и появляются прохожие.

В своем репортаже Чиляку заявила, что звуки взрывов были слышны «совсем близко», затем удары остановились, но она решила некоторое время оставаться на земле, так как «никогда точно не знаешь, когда прекратятся бомбежки».

Однако пока она говорила, мимо нее спокойно проехали два велосипедиста, а вдалеке виднелись прохожие, которые стояли на улице, не прячась от бомб.

После начала войны Израиля и ХАМАС в соцсетях появилось множество видео и фотографий, вводящих в заблуждение.