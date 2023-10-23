Запас воды в водохранилищах Стамбула упал на 20%

Уровень запасов воды в водохранилищах Стамбула в понедельник, 23 октября, снизился до 20%. Как сообщает РИА Новости, если в ближайшее время на город не выпадут осадки, то текущего количества воды хватит еще на 57 дней.

По информации управления водных ресурсов и канализации Стамбула (İSKİ), сейчас в водохранилищах запасено 180 млн кубометров воды из 868 млн кубометров — это 20,6%. Запасы в них снижались с апреля — тогда они составляли 48,5%. Фактически сейчас обмелели уже 7 из 10 крупных водохранилищ и город обеспечивается лишь тремя, которые заполнены лишь на 44%.

Всего в городе живет более 16 млн человек, которым требуется ежедневно порядка 3,1 млн кубометров воды. По прогнозам синоптиков, осадков в Стамбуле в ближайшие 10 дней не ожидается, из-за чего ситуация продолжит ухудшаться. При этом ливни, которые обрушились на ряд районов Турции в октябре, существенно не повлияли на ситуацию.