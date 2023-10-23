Обзор иноСМИ: «ATACMS не помогут Украине» и роль США в конфликте на Ближнем Востоке

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«Россия помогает Китаю создать бесшумные атомные подлодки»

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Китай создает новые бесшумные атомные подлодки при экспертной помощи России. Это стало ответом альянсу AUKUS (в него входят США, Британия и Австралия) и новым признаком сближения стратегических интересов Москвы и Пекина, противостоящих США и их тихоокеанским союзникам, пишет Asia Times.

Новый проект может усложнить для США и их союзников отслеживание китайских подлодок на важнейших театрах военных действий, включая Южно-Китайское море, и «станет прямым вызовом подводному доминированию США в Тихом океане». У Китая появится новое поколение субмарин с ядерным вооружением - подлодки с ядерными баллистическими ракетами вступят в строй до конца десятилетия. Ожидается, что эти субмарины будут сравнимы с современными российскими подводными лодками по малозаметности, сенсорам и вооружению.

«Зеленский благодарит США за ATACMS, но ракеты ему не помогут»

Владимир Зеленский недавно подтвердил, что США предоставили Украине дальнобойные ракеты ATACMS и выразил Вашингтону «особую благодарность». Несмотря на обширную военную помощь США Киеву, военные эксперты считают, что эти поставки не смогут существенно помочь ВСУ, так как Россия способна уничтожать такие вооружения, пишет иранский портал Farda.

Новости о поставках ATACMS Украине совпали по времени с заявлениями Минфина США, что у Вашингтона есть возможность помогать и Украине, и Израилю, воюющему с ХАМАС. Однако Израиль и до этого значительно превосходил палестинские формирования в военной сфере, а военное превосходство России над Украиной всегда было слишком велико.

Эстония потребовала полностью запретить торговлю ЕС с Россией

Эстония продвигает полный запрет на торговлю с Россией в новом пакете санкций ЕС, сообщает TV Republika со ссылкой на Эрки Кодара, заместителя генерального секретаря по правовым и консульским вопросам МИД Эстонии.

Кодар принял участие во встречах с представителями канцелярии премьера Великобритании и британских министерств иностранных дел и юстиции. На переговорах обсуждались ожидания относительно нового пакета санкций против России, передача замороженных российских активов Украине, а также сотрудничество в закрытии лазеек, позволяющих обходить санкции (в том числе ценовой потолок на российскую нефть). Еврокомиссия хочет начать работу над новым пакетом санкций в середине ноября. Ранее свои предложения по санкциям уже представила Польша. Страна призывает ввести ограничения против российских алмазов и расширить санкционные списки, включив в них новых физических и юридических лиц.

«Америка - первопричина войны Израиля и ХАМАС»

Пока израильтяне и палестинцы оплакивают своих погибших и со страхом ждут новостей о пропавших без вести, сторонние наблюдатели не могут сопротивляться тенденции искать виноватых, пишет обозреватель американского портала Foreign Policy Стивен Уолт. Израильтяне и их сторонники хотят возложить всю вину на членов ХАМАС, устроивших жестокую атаку. Те, кто симпатизирует палестинскому делу, рассматривают эту трагедию как неизбежный результат длительного и жестокого обращения Израиля с палестинцами.

Сам Уолт винит в случившемся США и считает, что новое обострение ведет начало от 1991 года, когда Штаты стали неоспоримой внешней силой на Ближнем Востоке и попытались выстроить региональный порядок, который служил бы их интересам. По его мнению, война в Персидском заливе стала «потрясающей демонстрацией военной мощи США». Позже США созвали мирную конференцию, в которую вошли представители Израиля, Сирии, Ливана, Египта, Европы и иорданско-палестинская делегация. Автор назвал роковой ошибкой США решение не приглашать на конференцию Иран - в итоге эта страна обратилась к движению ХАМАС, которое ранее игнорировала. Иран считал себя крупной региональной державой, ожидал места за столом переговоров и хотел показать, что может сорвать усилия США по созданию нового регионального порядка, если его интересы не будут приняты во внимание. Вторым критическим событием стало роковое сочетание терактов 11 сентября 2001 года и последующего вторжения США в Ирак в 2003 году. Среди других ошибок США Уолт указал отказ Дональда Трампа от ядерной сделки с Ираном и мягкое отношение Джо Байдена к правому правительству Израиля.

«Японские рыбаки в отчаянии: ловля осьминогов у Курил откладывается»

Рыбаки японского промыслового центра Немуро на острове Хоккайдо в отчаянии, так как промысел осьминогов в водах Курил не удалось запустить даже после запланированной даты открытия - 16 октября, пишет Hokkaido Shimbun. Это связано с тем, что Япония и Россия в 2023 году не провели переговоры относительно рыболовных операций.