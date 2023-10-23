Боррель призвал не забывать про Украину

Глава евродипломатии Жозеп Боррель перед началом встречи глав МИД стран Евросоюза призвал не забывать об Украине . Об этом сообщает РИА Новости .

«Украина. Не забывайте об Украине, не забывайте, что там продолжаются боевые действия, это будет в повестке», - заявил Боррель.

Кроме того, вопросов об Украине от прессы не поступало. Глава евродипломатии также упомянул и другие темы, которые будут обсуждать министры, в том числе Карабах и борьбу с обходом европейских санкций против России.