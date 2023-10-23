The Financial Times: жители Армении опасаются новой войны

Отсутствие «значимых шагов» со стороны Азербайджана в вопросе урегулирования ситуации в регионе после возвращения Нагорного Карабаха вызывает опасения у жителей Армении. Об этом пишет The Financial Times.

19 сентября Азербайджан объявил о начале в Нагорном Карабахе «антитеррористической операции», которую в Армении назвали военной агрессией и попыткой «этнической чистки». Уже 20 сентября стороны заявили о прекращении боевых действий.

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Президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ, согласно которому республика прекратит свое существование с 1 января 2024 года. Жителям Карабаха было рекомендовали ознакомиться с предложениями Азербайджана по интеграции.

The Financial Times отмечает, что после победы в Нагорном Карабахе со стороны Азербайджана не было предпринято «значимых шагов» для примирения.

Это вызывает у жителей юга Армении опасения, что Баку может решить проложить сухопутный коридор в Нахичевань через армянскую территорию и ситуация в регионе вновь резко обострится.

Один из западных дипломатов, комментируя изданию заявление помощника президента Азербайджана Хикмета Гаджиева об отсутствии таких планов, отметил, что «есть одно но».

«Если нет дальнейших военных целей, то почему нам так трудно собрать лидеров вместе? Если вы заявляете о своей приверженности миру, то, пожалуйста, поставьте свою подпись», — заметил он.

При этом особую тревогу у жителей Армении вызывает то, что азербайджанский лидер Ильхам Алиев уже называл южный регион страны «западным Азербайджаном», а также было создано общество, занимающееся защитой прав азербайджанцев, родственники которых жили там.

Однако Гаджиев уверил, что президента Азербайджана «неверно поняли», и речь идет лишь о праве азербайджанцев посещать место своего рождения.