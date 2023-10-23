Экс-премьер Азаров: мобилизационные ресурсы на Украине опустошены
Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что в настоящий момент мобилизационные ресурсы на Украине опустошены.
Об этом он написал в Telegram.
По словам политика, мобилизация на Украине превратилась для жителей страны в настоящий кошмар.
По его словам, для «отлова» военнообязанных киевские власти начали привлекать бывших заключённых и бандитов.
«Ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан», — говорится в сообщении.
Ранее Азаров сообщил, что из страны бегут даже призывники с белыми билетами.