Бывший украинский премьер-министр Николай Азаров заявил, что в настоящий момент мобилизационные ресурсы на Украине опустошены.

Об этом он написал в Telegram.

По словам политика, мобилизация на Украине превратилась для жителей страны в настоящий кошмар.

По его словам, для «отлова» военнообязанных киевские власти начали привлекать бывших заключённых и бандитов.

«Ведь мобилизационный ресурс фактически исчерпан», — говорится в сообщении.